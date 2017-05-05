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05 мая 2017
21:23  05 мая 2017 0

«Ему ничего не было, он был избранный». Пьяный глава Еврокомиссии напомнил дипломатам Ельцина

Прежнего Юнкера было не узнатьФото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пришедший пьяным на саммит в Женеве по урегулированию кипрской проблемы, напомнил российским дипломатам первого президента России Бориса Ельцина.

«У нас тоже такие проблемы были, с нашим президентом. Предыдущим, естественно. Ему ничего не было, он был избранный. Народ потешался, издевался, но он был избран», — напомнил бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с «Национальной службой новостей». Дипломат не считает пьянство Юнкера серьезной проблемой, пишет агентство. По словам Орджоникидзе, с главой Еврокомиссии такое происходит не в первый раз. Юнкер и раньше мог себе позволить потрепать по щекам какого-нибудь премьер-министра европейской страны и бывали случаи, когда он вел себя развязно. «Часто выступал, что называется, „под мухой“», — рассказывает Орджоникидзе, но признается, что до такой степени пьяным Юнкер появился на публике впервые.

В мае 2015 года на саммите в Латвии Юнкер, будучи в приподнятом настроении, приветствовал европейских политиков, отвешивая им пощечины и хватая за галстуки.

Валерий Дорофеев
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