21:23 05 мая 2017 0

Прежнего Юнкера было не узнать Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, пришедший пьяным на саммит в Женеве по урегулированию кипрской проблемы, напомнил российским дипломатам первого президента России Бориса Ельцина.

«У нас тоже такие проблемы были, с нашим президентом. Предыдущим, естественно. Ему ничего не было, он был избранный. Народ потешался, издевался, но он был избран», — напомнил бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с «Национальной службой новостей». Дипломат не считает пьянство Юнкера серьезной проблемой, пишет агентство. По словам Орджоникидзе, с главой Еврокомиссии такое происходит не в первый раз. Юнкер и раньше мог себе позволить потрепать по щекам какого-нибудь премьер-министра европейской страны и бывали случаи, когда он вел себя развязно. «Часто выступал, что называется, „под мухой“», — рассказывает Орджоникидзе, но признается, что до такой степени пьяным Юнкер появился на публике впервые.

В мае 2015 года на саммите в Латвии Юнкер, будучи в приподнятом настроении, приветствовал европейских политиков, отвешивая им пощечины и хватая за галстуки.