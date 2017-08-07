Топ-менеджеры российских компаний верят в экономические перспективы страны больше, чем в общемировые. Об этом свидетельствуют результаты барометра предпринимательской уверенности Ernst & Young, опубликованные «Известиями».
По данным «Известий», 71% отечественных управленцев рассчитывают, что экономическая ситуация в России в ближайшее время улучшится. На общемировой экономический рост надеются 56% респондентов. По мнению авторов исследования, положительный настрой российских бизнесменов связан с улучшением макроэкономической ситуации в стране, а также с внедрением технологических инноваций.
«Оптимизм у бизнеса есть, но пока он фрагментарен. Деловая уверенность сильно отличается по отраслям, размерам компаний и регионам,. „Локомотивами роста“ сегодня являются производство и микробизнес по предоставлению услуг, а также 30 регионов России с наиболее оптимистично настроенными предпринимателями, среди которых Тюмень, Тула, Москва, Татарстан», — отметил президент организации «ОПОРА России» Александр Калинин.
По данным Росстата, в первом квартале 2017 года российская экономика продолжила восстанавливаться. Годовой прирост ВВП ускорился до 0,5% (при 0,3% в предыдущем квартале). Рост промышленного производства в апреле достиг максимума с начала 2015 года, составив 2,9%.В Минэкономразвития прогнозируют 2% прирост ВВП по итогам 2017 года.
«И бизнес, и рядовой потребитель видят, что не произошло обвала финансовой системы страны, чего так опасались в первые месяцы кризиса. Наблюдается рост импортозамещения, пусть осторожно, но в страну начали возвращаться деньги иностранных инвесторов, стабилизировался курс рубля, понизилась инфляция, начал приходить в себя рынок труда, по определенным отраслям экономики стали появляться признаки оживления», — рассказал известиям аналитик Алексей Коренев.