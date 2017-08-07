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07 августа 2017
06 августа 2017
06:26  07 августа 2017 0

Опрос: крупный бизнес поверил в экономическое будущее России

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Российские управленцы надеются на улучшение бизнес-климата в странеФото: depositphotos.com © URA.RU

Топ-менеджеры российских компаний верят в экономические перспективы страны больше, чем в общемировые. Об этом свидетельствуют результаты барометра предпринимательской уверенности Ernst & Young, опубликованные «Известиями».

По данным «Известий», 71% отечественных управленцев рассчитывают, что экономическая ситуация в России в ближайшее время улучшится. На общемировой экономический рост надеются 56% респондентов. По мнению авторов исследования, положительный настрой российских бизнесменов связан с улучшением макроэкономической ситуации в стране, а также с внедрением технологических инноваций.

«Оптимизм у бизнеса есть, но пока он фрагментарен. Деловая уверенность сильно отличается по отраслям, размерам компаний и регионам,. „Локомотивами роста“ сегодня являются производство и микробизнес по предоставлению услуг, а также 30 регионов России с наиболее оптимистично настроенными предпринимателями, среди которых Тюмень, Тула, Москва, Татарстан», — отметил президент организации «ОПОРА России» Александр Калинин.

По данным Росстата, в первом квартале 2017 года российская экономика продолжила восстанавливаться. Годовой прирост ВВП ускорился до 0,5% (при 0,3% в предыдущем квартале). Рост промышленного производства в апреле достиг максимума с начала 2015 года, составив 2,9%.В Минэкономразвития прогнозируют 2% прирост ВВП по итогам 2017 года.

«И бизнес, и рядовой потребитель видят, что не произошло обвала финансовой системы страны, чего так опасались в первые месяцы кризиса. Наблюдается рост импортозамещения, пусть осторожно, но в страну начали возвращаться деньги иностранных инвесторов, стабилизировался курс рубля, понизилась инфляция, начал приходить в себя рынок труда, по определенным отраслям экономики стали появляться признаки оживления», — рассказал известиям аналитик Алексей Коренев.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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