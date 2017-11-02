10:29 02 ноября 2017 0

Кремль выравняет казну полуострова до копейки Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бюджет Крыма на протяжении ближайших трех лет будет полностью сбалансирован за счет безвозмездных поступлений из Москвы, доля которых будет ежегодно расти и к 2020 году достигнет 79%.

В следующем году объем дотаций для Крыма составит 129,5 млрд рублей при совокупных доходах в 168 млрд рублей, в 2019 году Москва перечислит Крыму 143 млрд из 181 млрд рублей доходов, а в 2020 году — 150 млрд из 190 млрд рублей, пишет РБК.

В 2018 году на дотации (32,2%) и субсидии (65,5%) придется большая часть поддержки полуострову. Первые перечислят без конкретных условий расходования, а вторые носят целевой характер.