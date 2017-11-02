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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:29  02 ноября 2017 0

Москва обеспечит 80% бюджета Крыма

Клипарт. Разное. Москва, кремль, флаг
Кремль выравняет казну полуострова до копейкиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Бюджет Крыма на протяжении ближайших трех лет будет полностью сбалансирован за счет безвозмездных поступлений из Москвы, доля которых будет ежегодно расти и к 2020 году достигнет 79%.

В следующем году объем дотаций для Крыма составит 129,5 млрд рублей при совокупных доходах в 168 млрд рублей, в 2019 году Москва перечислит Крыму 143 млрд из 181 млрд рублей доходов, а в 2020 году — 150 млрд из 190 млрд рублей, пишет РБК.

В 2018 году на дотации (32,2%) и субсидии (65,5%) придется большая часть поддержки полуострову. Первые перечислят без конкретных условий расходования, а вторые носят целевой характер.

Лев Истомин
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