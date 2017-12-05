12:47 05 декабря 2017 0

В «Формике» Дегай получила должность гендиректора «Формики лаб» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одного из создателей компании «Малина Медиа» Екатерину Дегай заподозрили в попытке задним числом выйти из состава учредителей этой организации. Гендиректор «Малины Медиа» Александр Кириллов написал письмо президенту ГК «Формика» Максиму Зверкову, где теперь работает Дегай, в котором рассказал о конфликте с топ-менеджером и предупредил о возможных имиджевых потерях.

ООО «Малина Медиа», созданное Екатериной Дегай и Ольгой Чебыкиной, в течение нескольких лет получало займы от «Четвертого канала» на создание интернет-телевидения «Малина». В итоге накопился долг в 20 миллионов рублей. Между тем имущество проекта оказалось в собственности ООО «ТК „Малина“», которое юридически никому ничего не должно. Затем долг у «Четверки» выкупил PR-технолог Платон Маматов. Он подал иск к создателям «Малина-ТВ», те же переименовали интернет-проект в «Контент-король». В августе также стало известно, что Екатерина Дегай перешла на работу в группу компаний «Формика». В Екатеринбурге эта ГК известна как организатор «Иннопрома».

Сейчас гендиректор «Малины Медиа» Александр Кириллов написал письмо президенту ГК «Формика» Максиму Зверкову. В документе он рассказал, что Дегай на днях попыталась задним числом выйти из состава учредителей «Малины». Копия письма есть в распоряжении «URA.RU». В беседе с агентством Кириллов подтвердил его подлинность.

Фото: источник URA.RU

«Ситуация вокруг переименованного в „Король-контент“ интернет-телевидения „Малина“ и его создателей — Екатерины Дегай и Ольги Шабельниковой-Чебыкиной — получила существенный резонанс в СМИ и социальных сетях, — говорится в письме. — На мой взгляд, данный конфликт может нанести определенный ущерб компании „Формика“».

Кириллов подчеркнул, что «Малина» посредством Дегай регулярно получала существенные денежные средства за информсопровождение «Иннопрома», который организует «Формика».

Платон Маматов сказал «URA.RU», что уже знает об обращении Кириллова в «Формику». «Мой план действий не меняется. Буду отсуживать долг. Если выиграю, и они не отдадут деньги — то будем банкротить „Малину“ и „Контент-короля“, привлекать к ответственности руководителей, — сказал Маматов нашему агентству. — Может сложиться ситуация, что привлекать к ответственности придется только Чебыкину, но мне не принципиально. Хотя с двух человек получить деньги будет проще, чем с одного».

Оперативно получить комментарий у Дегай и Чебыкиной не удалось — на звонки журналиста они не ответили. Не удалось дозвониться для комментария и до пресс-службы «Формики».