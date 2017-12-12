Яценюк допустил возвращение Януковича на пост президента Украины

Виктор Янукович мог бы вернуться на пост президента. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании Оболонского суда в Киеве, где рассматривается дело против обвиняемого в государственной измене бывшего лидера Украины.
По словам Яценюка, в украинской Конституции не указано, как парламент должен вести себя в случае «пропажи президента». Поэтому Янукович мог бы воспользоваться «пробелом» в законодательстве и доказать нелегитимность постановления Верховной рады от февраля 2014 года. Тогда она возложила обязанности главы государства на главу парламента, напоминает Nation News.
Ранее сообщалось, что Виктор Янукович был готов назначить Арсения Яценюка главой переходного правительства во время противостояния на Майдане. Как уточняет «Национальная служба новостей», его «подталкивали к этому решению». Сейчас экс-президент находится в России, куда ему удалось перебраться после неудачно закончившегося для него государственного переворота.