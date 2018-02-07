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07 февраля 2018
17:57  07 февраля 2018 2

Пранкер Вован подсказал Джиму Керри, где спастись от «российского вмешательства». ФОТО

У Джима Керри развилась мания преследования после выборов президента СШАФото: wikipedia.org

Российский пранкер Владимир Кузнецов, более известный под ником Вован, предложил известному американскому актеру Джиму Керри зарегистрироваться в российских соцсетях. Предложение последовало после того, как Керри заявил, что удалит аккаунт в Facebook.

Свое решение артист обосновал тем, что протестует против вмешательства России в выборы президента США, сообщает RT. Дело в том, что представитель Facebook на слушаниях в конгрессе США заявил о том, что российского вмешательства в президентские выборы не было. Коллегу поддержали представители Twitter и Google.

«Покинувшему Facebook Джиму Керри лучше всего уйти в российские соцсети, например, в „Одноклассники“ и „ВКонтакте“, так как там он точно может не опасаться „российского вмешательства“ в американские выборы», — цитирует шутку пранкера Вована агентство Nation News.

Ранее Джим Керри обвинил соцсети в том, что они заработали на распространении политических сообщений, которые размещали российские структуры, пишет argumenri.ru. Артист призвал всех знакомых, всех инвесторов отказаться от дел с Facebook.

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Джим Керри призывает всех объявить бойкот «Фейсбуку» Фото: Джим Керри, facebook

Александр Лукманов
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