Российский пранкер Владимир Кузнецов, более известный под ником Вован, предложил известному американскому актеру Джиму Керри зарегистрироваться в российских соцсетях. Предложение последовало после того, как Керри заявил, что удалит аккаунт в Facebook.
Свое решение артист обосновал тем, что протестует против вмешательства России в выборы президента США, сообщает RT. Дело в том, что представитель Facebook на слушаниях в конгрессе США заявил о том, что российского вмешательства в президентские выборы не было. Коллегу поддержали представители Twitter и Google.
«Покинувшему Facebook Джиму Керри лучше всего уйти в российские соцсети, например, в „Одноклассники“ и „ВКонтакте“, так как там он точно может не опасаться „российского вмешательства“ в американские выборы», — цитирует шутку пранкера Вована агентство Nation News.
Ранее Джим Керри обвинил соцсети в том, что они заработали на распространении политических сообщений, которые размещали российские структуры, пишет argumenri.ru. Артист призвал всех знакомых, всех инвесторов отказаться от дел с Facebook.