Шепелев на поминках Фриске травил анекдоты и шутил о самоубийстве

Отец усопшей певицы Жанны Фриске Владимир рассказал о неадекватном поведении Дмитрия Шепелева на поминках его дочери. Шоумен попытался совершить суицид на глазах гостей, а потом травил анекдоты.
По словам Владимира Фриске, Шепелев после похорон Жанны предпринял попытку самоубийства. «Все так демонстративно. Сказал: «Мне без нее не жить!» Его схватили, стащили. Но потом он рассмеялся, сказал: «Чего перепугались? Я что, дурак? Я еще жить буду, и долго!» — цитирует отца певицы портал «Дни.ру».
Поведение Шепелева было возмутительным, считает отец певицы. «Гости были в шоке, они все это видели. А после этого инцидента Шепелев анекдоты травил, смеялся, пил, вел себя неадекватно. Показалось, он даже рад, что обрел полную свободу», — отметил Фриске.
Кроме того, на одном из свиданий с дедушкой сын певицы Фриске и телеведущего Шепелева Платон шокировал Владимира. Когда внук остался с ним наедине, то спросил: «Дедушка, а когда ты вернешь нам с папой деньги и дом?» Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей». По словам Владимира, его внук никогда не был в доме, о котором спрашивал. Отец певицы полагает, что Шепелев пытался воздействовать на него через ребенка.
Ранее Шепелев, занимающейся воспитанием сына от Жанны Фриске, вышел в свет с новой избранницей, пишет «Утро.ру». По словам очевидцев, телеведущий и его спутница создавали впечатление близких людей. По данным издания, подругой шоумена является уроженка Екатеринбурга Екатерина Тулупова.