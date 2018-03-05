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05 марта 2018
18:00  05 марта 2018 11

Опубликована схема скоростной железной дороги Екатеринбург-Челябинск. ФОТО

Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Магнитогорск, сапсан, макет, поезд-музей ржд, скоростной электропоезд
Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/чФото: Илья Московец © URA.RU

Министерство экономического развития Челябинской области опубликовало изображение-презентацию скоростной железной дороги между Екатеринбургом и Челябинском. Трасса, которая сформирует из уральских городов третью по величине агломерацию, призвана обеспечить сбалансированное развитие России.

Согласно презентации, строительство Уральской высокоскоростной магистрали (УВСМ) станет важной вехой, предваряющей Всемирную выставку ЭКСПО-2025, на которую претендует Екатеринбург. Железная дорога протянется из свердловской в челябинскую столицу через Сысерть и Снежинск, где построят специальные УВСМ станции. В рамках строительства реконструируют вокзалы Екатеринбурга, Челябинска и станции Шарташ

Ранее сообщалось, что решение о строительстве трассы утвердил глава кабмина Дмитрий Медведев. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 километров в час и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Проект будет реализовываться в рамках концессионного соглашения. Согласно документу, Минтранс России определен органом, уполномоченным на рассмотрение предложения хозяйственного партнерства УСМ о заключении концессионного соглашения.

Маршрут ВСМ Челябинск — Екатеринбург
Фото: Министерства экономического развития Челябинской области

Напомним, что в партнёрстве «Уральская скоростная магистраль» на сегодняшний день состоят правительства Свердловской и Челябинской областей, промышленные группы и частные инвесторы. Стратегическим партнёром проекта выступает ОАО «РЖД». К проекту также подключились китайская компания China Railway Group Limited и Петербургский государственный университет путей сообщения.

Александр Пономарев
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