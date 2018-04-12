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12 апреля 2018
19:59  12 апреля 2018 0

В «Единой России» новые назначения. Партия займется обновлением

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, неверов сергей, турчак андрей
Новые кадровые решения приняты на президиуме Генсовета ЕРФото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» назначила новых координаторов. Член президиума Генсовета ЕР, депутат Госдумы Алена Аршинова стала куратором молодежной политики. Вице-спикер Госдумы, лидер фракции ЕР Сергей Неверов будет руководить работой по синхронизации партии и ее депутатских объединений. Кроме того, в «Единой России» реформирован Совет руководителей фракций партии — его председателем предложен Сергей Неверов. Все эти решения были приняты на президиуме Генсовета «Единой России».

«Мы неоднократно говорили о необходимости координации работы фракций партии в Госдуме, в региональных парламентах и в представительных органах местного самоуправления. Фракции — это мощный инструмент партийной работы», — подчеркнул секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он также отметил, что в состав Совета будут включены руководители фракций в региональных Заксобраниях и местных представительных органах муниципальных образований.

Турчак также сообщил, что «Единая Россия» проведет 18—19 мая партийную конференцию по своему обновлению и участию в реализации послания президента России. Он, в том числе, обратил внимание на то, что в последнее время анонимные интернет-каналы и ряд СМИ начали писать о якобы противостояниях и рассогласованности работы фракции «Единой России» и партии. «Я хочу со всей ответственностью заявить, что это не так», — отметил секретарь Генсовета партии.

Айсель Герейханова
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