Шнуров раскрыл секрет своего свадебного фото

Новый клип Сергея Шнурова поставил точку в слухах о свадьбе музыканта Фото: стоп-кадр клипа «Кабриолет», YouTube

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил новый клип на песню «Кабриолет». В нем раскрывается тайна свадебной фотографии, опубликованной музыкантом в начале мая.

По сюжету ролика, сам Шнуров исполняет роль жениха, который ожидает невесту, опаздывающую на свадьбу после бурного девичника. Роль невесты исполняет актриса Алла Михеева, ведущая «Вечернего Урганта» и ледовых шоу на «Первом канале». Видео опубликовано на официальном канале «Ленинграда» в YouTube.

По ходу событий, разворачивающихся в клипе, в кадре появляется та самая свадебная арка, которую Шнуров впервые показал поклонникам несколько недель назад. Фото музыканта тогда вызвало массу споров среди поклонников. Некоторые даже предположили, что звезда вновь задумалась о браке.

Между тем, свадьба лидера «Ленинграда» и дочери бывшего топ-менеджера УГМК Валерия Абрамова Ольги состоялась еще осенью прошлого года. Для лидера «Ленинграда» этот брак стал четвертым. За несколько месяцев до свадьбы он расстался с супругой Матильдой (Еленой Мозговой), с которой прожил 11 лет.

Клип на песню «Кабриолет» вышел, несмотря на объявленный роспуск «Ленинграда». По словам музыканта, период, который символизировала его группа, закончился, поэтому 2019 год станет последним в ее истории.