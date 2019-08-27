Штрафы ГИБДД разрешат обжаловать онлайн

Начиная с 2020 года российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы ГИБДД в режиме онлайн. Новый сервис планируется запустить на сайте госуслуг, сообщили журналистам в Минкомсвязи.
«Отдельный сервис позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн, без визита в Госавтоинспекцию», — приводят «Известия» слова замглавы Минкомсвязи Максима Паршина. Предполагается, что деньги за неправомерно назначенный штраф можно будет также вернуть дистанционно.
Новый сервис будет показан пользователям для обсуждения и обратной связи с разработчиками уже 27 августа. Сам сервис в тестовом режиме планируется запустить в 2020 году.
Для получения возможности пользоваться сервисом, зарегистрированный пользователь должен будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения станут сразу же после вынесения постановления о штрафе. В настоящее время эта процедура осложняется тем, что автовладельцам приходится лично подать заявление в ГИБДД либо отправлять его заказным письмом.
Это не единственная новинка, которую анонсирует Минкомсявязи. До конца года пользователям представят прототипы в общей сложности 25 новых сервисов, сообщат издание. Кроме сервиса «Обжалование штрафов онлайн» сегодня также представят еще четыре, среди которых «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн», «Правосудие онлайн» и «Утрата близкого человека».