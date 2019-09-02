СМИ узнали о новых переговорах по обмену заключенными между Россией и Украиной

Обмен заключенными между РФ и Украиной будет проходить по новой схеме, пишет «Коммерсант» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

Процесс обмена заключенными между Россией и Украиной задерживается из-за возможных юридических проблем, возникших из-за статуса украинских моряков, находящихся под следствием. Из-за этого стороны согласовывают новую схему обмена. Об этом журналистам рассказал близкий к переговорному процессу источник.

«Если осужденных после помилования президентами России и Украины можно просто передать друг другу, то статус подследственных, по некоторым данным, стороны обсуждают до сих пор», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на своего собеседника.

По данным издания, сейчас Москва и Киев согласовывают новый план обмена, по которому дела моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, не будут передаваться украинской стороне. Моряки будут переданы властям с нотариально заверенными копиями их дел, оригиналы которых останутся у российской стороны. Решение по этим делам суд будет выносить уже заочно. В этом случае Киеву не придется формально прекращать уголовное преследование своих граждан, которое он считает незаконным. Москва, в свою очередь, сможет использовать приговор суда в качестве подтверждения законности возбуждения уголовных дел в том случае, если моряки обратятся в Европейский суд по правам человека с жалобами, пишет газета.

Обмен заключенными в формате «30 на 30», который позже увеличили до 35 с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября.