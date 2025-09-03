Трамп прокомментировал масштабный военный парад в Пекине

Глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что его не волнует, что его не позвали на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над японским милитаризмом, который прошел в Пекине 3 сентября. Об этом американский лидер сообщил в ходе общения с журналистами.
«Никогда даже не думал об этом до этого момента. Никогда не думал, что меня пригласят. Мне бы не следовало там находиться», — сказал Трамп. Трансляция его выступления велась в соцсети X на странице Белого дома.
В то же время Трамп охарактеризовал проходившие в Пекине торжества как красивые и крайне впечатляющие. «Я понял, зачем они это делали — они надеялись, что я буду смотреть, и я действительно смотрел», — отметил президент США.
Военный парад состоялся на площади Тяньаньмэнь. Торжественное событие, открывшееся залпами из 80 орудий, прошло под председательством лидера КНР Си Цзиньпина при участии президента России Владимира Путина, руководителя КНДР Ким Чен Ына, а также глав еще 24 государств. Парад послужил не только показателем военного потенциала Народно-освободительной армии Китая, но также стал данью памяти миллионам погибших в годы войны. Подробности того, как проходил парад в Китае — в фоторепортаже URA.RU.
