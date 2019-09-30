В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний», столкнувшийся с птицей

© Служба новостей «URA.RU»
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Посадка самолета прошла успешноФото: Владимир Жабриков

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово из-за столкновения с птицей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Экипаж воздушного судна Airbus A320, выполняющего рейс U6699 по маршруту Краснодар-Иркутск, после взлета из а/п Краснодар доложил о столкновении с птицей», — говорится в сообщении. Отмечается, что посадка прошла успешно. Пассажиры рейса вылетят в Иркутск на другом воздушном судне в 12:55 по местному времени.

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© Служба новостей «URA.RU»
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