В Екатеринбурге экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний», столкнувшийся с птицей

Посадка самолета прошла успешно
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово из-за столкновения с птицей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Экипаж воздушного судна Airbus A320, выполняющего рейс U6699 по маршруту Краснодар-Иркутск, после взлета из а/п Краснодар доложил о столкновении с птицей», — говорится в сообщении. Отмечается, что посадка прошла успешно. Пассажиры рейса вылетят в Иркутск на другом воздушном судне в 12:55 по местному времени.