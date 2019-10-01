Лавров сочинил стих о лесном пожаре

Сергей Лавров вновь опубликовался в «Русском пионере» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал стихотворение о лесном пожаре. Произведение главы МИД опубликовано на сайте журнала «Русский пионер».

В предисловии сказано, что Лавров сочинил стих по просьбе редакции издания, а основной темой свежего номера значится «Дым». «Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки, / Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог. / А посреди тайги в охотничьей землянке / Закашлялся во сне невзрачный мужичок», — пишет министр.

По сюжету стихотворения проснувшийся от дыма охотник пытается выбраться из горящего леса, однако сталкивается с «дедом-лесником», который стреляет в незнакомца. «Остался у ручья невзрачный мужичок / В кармане у него нашли коробку спичек / И пачку сигарет с названием „Дымок“», — заканчивает историю Лавров.

Редакторы «Русского пионера» высокого оценили талант главы МИД. «Получился эпос. Вышла драма в трех частях. Можно ставить на сцене», — говорится в описании стиха.

Ранее «Русский пионер» уже печатал стихотворения Лаврова. Например, в январе 2017 года министр сочинил для издания стих про обезьяну и петуха, напоминает «Национальная служба новостей».