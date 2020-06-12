Офицер ФСИН пояснил, что ждет Ефремова в колонии

Игорь Шутко уверен, что сотрудники колонии не будут обижать Михаила Ефремова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Если актер Михаил Ефремов получит реальный тюремный срок, то сокамерники могут ему в грубой форме объяснить, как нужно вести себя в колонии. Об этом заявил подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко.

«Если начнет себя с людьми вести неправильно, „сотоварищи“ могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные», — рассказал Шутко «Вечерней Москве». По его словам, при правильном поведении Ефремову ничего не грозит от сокамерников.

Подполковник отметил, что не ясно, где Ефремов будет отбывать наказание в случае обвинительного приговора. Он предполагает, что если актер получит реальный срок, то его отправят в колонию-поселение или общего режима. Менее вероятно, что актер попадет в колонию строго режима. Там бы его ждали более серьезные ограничения, сказал подполковник.

Шутко уверен, что сотрудники колонии будут хорошо относиться к Ефремову, так как он знаменит. Более того, надзорный прокурор, будет направлять проверяющих, которые будут контролировать отбывание наказания.

Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня. Он пересек двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, ее водитель скончался в больнице, пишет RT. Актер признал свою вину. Ефремова отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Прокуратура выяснила, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передает деловая газета «Взгляд». В ходе следственных действий стало известно, что из бара пропали записи с камер видеонаблюдения. Актер Никита Джигурда связал это с тем, что в заведении могли подсыпать в алкоголь Ефремову наркотики. Посетитель бара, где выпивал актер, заявил, что Ефремов часто был в непотребном состоянии.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.