23 июня 2020

В российских санаториях смягчат карантинные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Санаторий
В санаториях скоро не будут требовать справку об отсутствии COVID Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России могут отменить требование предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заезде в санатории. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«И мы, и Роспотребнадзор работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались. Я уверена, что коллеги нас поддержат и до конца недели уйдет это требование обязательной справки», — приводит ее слова RT.

Ранее сообщалось, что для заселения в санатории туристы должны при себе иметь три справки: курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача, справки об отсутствии коронавируса и санэпидокружении. В настоящий момент при отсутствии справок путешественников могут не пропустить в аэропорт, уточняет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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