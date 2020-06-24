В российских санаториях смягчат карантинные ограничения

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Ранее сообщалось, что для заселения в санатории туристы должны при себе иметь три справки: курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача, справки об отсутствии коронавируса и санэпидокружении. В настоящий момент при отсутствии справок путешественников могут не пропустить в аэропорт, уточняет Life .

«И мы, и Роспотребнадзор работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались. Я уверена, что коллеги нас поддержат и до конца недели уйдет это требование обязательной справки», — приводит ее слова RT .

В России могут отменить требование предоставлять справку об отсутствии коронавируса при заезде в санатории. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

В санаториях скоро не будут требовать справку об отсутствии COVID Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

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