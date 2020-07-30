На выплаты детям от трех до семи лет в правительстве выделили дополнительно еще 18,4 млрд рублей. Как сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, деньги перечислены в Минтруда.
Планируется, что выделенных средств хватит на выплаты как минимум для 718 тысяч детей в семьях, в которых среднедушевой доход составляет менее одного прожиточного минимума. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Минтруд обязан в течение 30 дней заключить соглашения с регионами о предоставлении таких субсидий. Как рассказал Мишустин, в среднем размер пособия составит 5 500 рублей на каждого ребенка, однако он уточнил, что для каждого региона будет своя сумма, пишет Nation News.
Ранее URA.RU сообщало, что общая сумма, которую выделят из бюджета на выплату пособий, составит 135,5 млрд рублей. Выплаты начисляются каждый месяц, начиная с 1 июня. По предложению президента РФ Владимира Путина власти оказали помощь семьям с детьми на фоне распространения коронавируса. В результате семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет россиянам выплатят сразу 15 тысяч рублей — по пять тысяч за апрель, май и июнь. Заявление на выплату можно подать до 1 октября.
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