Семьи депутатов Госдумы от ЯНАО раскрыли доходы

Григорий Ледков с супругой увеличили свое состояние Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутаты Государственной думы РФ от Ямало-Ненецкого автономного округа за год увеличили свой заработок. Это следует из опубликованных деклараций народных избранников. Ямальцы Григорий Ледков и Владимир Пушкарев стали богаче почти на полмиллиона рублей в сравнении с 2018 годом.

Ледков, согласно его отчету, за прошедший год заработал 5,459 млн рублей, а его супруга — 869 тысяч рублей. Оба они задекларировали больше, чем годом ранее — тогда Ледков отчитался о доходе в 5,085 млн рублей, а его жена о 259 тысячах рублей. У семьи есть две квартиры в собственности и арендованный земельный участок на 578 квадратных метров. Ездит ямальский депутат Госдумы на Toyota land Cruiser 200, также имеет два снегохода.

Депутат Пушкарев заработал чуть больше коллеги — 5,467 млн рублей. Это выше прошлогоднего результата в 4,814 млн рублей. Супруга парламентария указала в декларации 512 тысяч рублей. Семья Пушкарева владеет участком в 644 «квадрата», домом и квартирой. При этом у супругов не задекларировано ни одно транспортное средство.