Обвинение потребовало 11 лет колонии общего режима для Михаила Ефремова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Сегодня Пресненский районный суд Москвы огласит приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП. При обвинительном приговоре Ефремова возьмут под стражу прямо в зале суда.

Судебное заседание начнется в 11:00 по московскому времени. По данным РИА «Новости», Ефремова повезли на оглашение приговора без вещей, в руках только папка с документами. Это может свидетельствовать о надежде актера на то, что колонии удастся избежать и после приговора его не отправят в СИЗО.

К зданию суда прибыли артист Никита Джигурда, а также шаман, который пришел поддержать Ефремова, передает корреспондент URA.RU с места событий. На заседание пришли актер Иван Охлобыстин, который привел в суд всю семью, и музыкант Гарик Сукачев.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водитель автомобиля Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков.

В ходе судебного заседания, прошедшего 3 сентября, актер признал свою вину, хотя до этого он неоднократно заявлял о том, что ничего не помнит о происшествии. Прокурор в обвинительном заключении запросил для артиста 11 лет колонии общего режима. По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, актер не сомневается в том, что получит реальный тюремный срок. По прогнозу Пашаева, Ефремов получит от шести до восьми лет колонии общего режима.

У здания суда собрались поклонники Михаила Ефремова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Никита Джигурда настаивает на том, что Ефремова не было за рулем в момент ДТП Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На помощь Ефремову приехал шаман Фото: Владимир Андреев © URA.RU