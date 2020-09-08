У здания суда, где выносят приговор Ефремову, начались задержания. ФОТО, ВИДЕО

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Обстановка у Пресненского суда во время оглашения приговора Михаилу Ефремову. Москва
Полицейские задержали молодых людей, которые пытались провести якобы магические обряды Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Полиция начала задержания у здания Пресненского районного суда Москвы, где проходит оглашение приговора актеру Михаилу Ефремову. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

У здания суда полиция задержала «магов», устроивших ритуальный обряд. Группа молодых людей в черном пыталась провести якобы магические обряды на «справедливость», используя фотографии Ефремова, его адвоката Эльмана Пашаева и представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водитель автомобиля Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Сегодня Пресненский суд огласит приговор артисту. Ефремова уже признали виновным в смертельном ДТП.

К зданию суда прибыли артист Никита Джигурда, а также шаман, который пришел поддержать Ефремова, передает корреспондент URA.RU с места событий. На заседание пришли актер Иван Охлобыстин, который привел в суд всю семью, и музыкант Гарик Сукачев.

Обстановка у Пресненского суда во время оглашения приговора Михаилу Ефремову. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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