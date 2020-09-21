Цены на нефть обрушились из-за страха второй волны коронавируса

Мировые цены на нефть усилили падение из-за опасений второй волны коронавируса. Цена фьючерсов падает более, чем на 4%.
«По состоянию на 18:06 мск цена ноябрьских фьючерсов на Brent падала на 4,06%, до 41,4 доллара за баррель, на WTI — на 4,45%, до 39,48 доллара за баррель», — передают РИА «Новости». Цена октябрьских фьючерсов на WTI падала на 4,14%, до 39,41 доллара за бочку. Также фиксировалось падение более чем на пять процентов.
Начало второй волны распространения COVID-19 может оказать давление на всю мировую экономику, в том числе и на спрос на нефть, опасаются нефтяники. Во многих странах фиксируется рост заболеваемости. Кроме того, давление на стоимость черного золота новости о возобновлении добычи в Ливии.
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