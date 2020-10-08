Путин призвал прекратить бои в Карабахе для обмена пленными

Президент России Владимир Путин после переговоров с представителями Азербайджана и Армении выступил с призывом прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает сайт Кремля.
«Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении. Кроме этого, президент пригласил в Россию 9 октября глав МИД Азербайджана и Армении для консультации.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Мировое сообщество призывает прекратить боевые действия и приступить к переговорам. Президент России Владимир Путин уверен, что происходящее в непризнанной республике является трагедией, передает RT. Позднее он провел телефонные разговоры с президентами враждующих стран. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе закончатся только при условии капитуляции террористических групп. Говоря о сотрудничестве Армении и России, политик отметил, что «неотъемлемым компонентом» отношений двух стран является военно-техническое сотрудничество.
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