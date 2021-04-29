29 апреля 2021

ФАС подозревает московских дорожников в картельном сговоре

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
Компании, занимающиеся ремонтом дорог в Москве, ФАС подозревает в картельном сговоре. Фото:

Ряд московских компаний, занимающихся ремонтом дорог в столице и поставками стройматериалов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает картельном сговоре. Соответствующее решение опубликовано в базе данных ФАС.

«УФАС по Москве обнаружило признаки картельного сговора при заключении контрактов на ремонт дорог и благоустройство на сумму более 7,6 млрд руб. нескольких московских компаний», — пишут «Ведомости». Издание приводит в пример компании «Облстрой» и «Трансстройсервис». Они участвовали в 30 торгах и подавали заявки на госзаказы в один день с разницей в несколько часов.

Картельным сговором является договоренность на торгах с целью повлиять на цену контракта. Доказательством сговора для ФАС может стать факт отправки заявок с одних IP-адресов или их синхронизация по времени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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