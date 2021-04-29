ФАС подозревает московских дорожников в картельном сговоре

Ряд московских компаний, занимающихся ремонтом дорог в столице и поставками стройматериалов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает картельном сговоре. Соответствующее решение опубликовано в базе данных ФАС.
«УФАС по Москве обнаружило признаки картельного сговора при заключении контрактов на ремонт дорог и благоустройство на сумму более 7,6 млрд руб. нескольких московских компаний», — пишут «Ведомости». Издание приводит в пример компании «Облстрой» и «Трансстройсервис». Они участвовали в 30 торгах и подавали заявки на госзаказы в один день с разницей в несколько часов.
Картельным сговором является договоренность на торгах с целью повлиять на цену контракта. Доказательством сговора для ФАС может стать факт отправки заявок с одних IP-адресов или их синхронизация по времени.
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