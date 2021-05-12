В Минфине раскрыли планы по снижению долга регионов

Минфин России планирует реализовать меры, чтобы облегчить долговую нагрузку регионов и предоставить возможность увеличения инвестиционных расходов. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
По его словам, уже в этом году Минфин запустит механизм дополнительной поддержки в виде льготных бюджетных кредитов с длительным сроком использования, передает «Российская газета». Кроме того, планируется, что 176 миллиардов рублей составит поддержка регионов с большим объемом коммерческой задолженности бюджетов.
Также до 2023 года регионам будут предоставлены бюджетные кредиты для создания объектов инфраструктуры в размере до 500 млрд рублей. Кроме того, будет проведена реструктуризация задолженности бюджетных кредитов, предоставленных регионам в декабре 2020 года. Полученные средства в объеме до 218 млрд рублей будут также являться дополнительным источником финансирования региональных объектов инфраструктуры. Помимо этого, будет предусмотрено право увеличения долга регионов до 50% объема налоговых и неналоговых доходов.
Ранее президент России в своем послании к Федеральному собранию озвучил новый тип кредитов для регионов, который назвал «инфраструктурным». Это будет льготный кредит на длительный срок, а выдавать его будут, в первую очередь, регионам с наименьшим количеством долгов. Президент сразу озвучил, что деньги выделят Челябинской области на метро и новый транспорт. Позднее Путин распорядился включить также ЯНАО, Красноярский край и Нижегородскую область в пилотные проекты по развитию территории. Президент считает, что в ЯНАО средства можно потратить на запуск Северного широтного хода и строительства моста через Обь, который окончательно соединит запад и восток Ямала.
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