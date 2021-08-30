Водонаева оскорбила силовиков из-за убийства девочки в Тюмени

Телеведущая Алена Водонаева выдвинула свою версию того, почему скандал с убийством 9-летней девочки в Тюмени вышел на федеральный уровень, а также назвала тюменских силовиков бестолочами. Уроженка Тюмени высказалась в видео на своем YouTube-канале.
«С 1997 года в моей родной Тюмени пропадают дети. Почти четверть века понадобилась тюменским силовикам, чтобы найти тело хотя бы одного ребенка. Внезапно, спустя 24 года, глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин замечает вдруг, что как-то не справляются с поисками детей силовики в Тюмени. Почему столько лет нужно было чтобы осознать, что среди армии следователей и полицейских так много бестолочей?», — такое заявление сделала Алена Водонаева в рамках шоу на своем YouTube-канале.
По мнению телеведущей, интерес к пропавшим детям в Тюмени неспроста вышел на федеральный уровень именно сейчас. По ее словам, во многих регионах есть больные точки, вызывающие отклик в жителях.
«Объединить людей против какой-то несправедливости и дать им ощущение победы — это именно то, что нужно нашей власти. Особенно в канун выборов. Поэтому так важно в такой ситуации хотя бы попытаться прочитать между строк», — считает Водонаева.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени нашли тело 9-летней девочки. Подозреваемого в ее убийстве задержали и отправили под арест. А глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал проверку в отношении руководителя областного следственного управления Александра Кублякова, по факту неэффективной работы в рамках расследований дел о пропадающих в регионе детях.
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