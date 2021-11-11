Правительство упростит российским предпринимателям жизнь

Для малых и средних непубличных компаний будет отменено требование проводить обязательный аудит. Это сэкономит российским предпринимателям около 10 миллиардов рублей в год. Данные законопроекты подготовило Минэкономразвития.
Законопроекты позволят отдельным непубличным акционерным обществам не проводить обязательный аудит, пояснил «Известиям» замглавы ведомства Илья Торосов. Это поможет, в том числе, сократить издержки производств. Если изменения будут одобрены Госдумой, они вступят в силу с 1 января 2022 года.
Обязательные ежегодные проверки аудита по-прежнему останутся у тех компаний, в капитале которых участвует государство, субъект или муниципалитет. Кроме того, организации, ценные бумаги (облигации) которых допущены к организованным торгам, также должны будут вести эту документацию. В то же время у публичных компаний, согласно закону об аудиторской деятельности, который вступит в силу с января 2022 года, останется обязанность привлекать только аудиторские организации.
Пострадавшие от пандемии российские предприниматели рассчитывают получить от государства единовременные выплаты в виде грантов суммарным объемом 16,7 миллиардов рублей, сообщает RT. Бизнесмены хотят потратить эти деньги на зарплаты сотрудников или на погашение арендных и налоговых платежей.
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