В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за собак

С начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Режим повышенной готовности из-за нападений бродячих собак начал действовать в Забайкальском крае. Соответствующее постановление за подписью губернатора края Александра Осипова вступило в силу с 5 февраля.

«Ввести с 5 февраля режим повышенной готовности… Обеспечить готовность и согласованность действий сил и средств к своевременному реагированию в случае нападения животных…» — цитирует документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, пресс-служба правительства края.

Согласно постановлению, в крае будет организован отлов безнадзорных животных и передача их в приюты; кормление животных без владельцев запрещается; также запрещается выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных.

Режим повышенной готовности пришлось ввести из-за участившихся нападений бездомных собак на человека. По информации пресс-службы правительства края, с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. За весь 2021 год Роспотребнадзором на территории Забайкальского края зарегистрировано более 2,3 тысячи случаев собачьих покусов. В 11 случаях пострадавшие получили множественные глубокие раны.

Ранее депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов в эфире «Первого канала» назвал виновных в нападении собак на людей. По мнению парламентария, представители бизнеса в регионах саботируют закон об ответственном обращении с животными. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после случаев гибели людей из-за нападения бродячих собак поручил подготовить предложения по изменению законодательства. URA.RU давало советы, как спастись от агрессивно настроенных бездомных животных.

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