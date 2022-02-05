В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за собак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дворняги. Собаки. Бродячие животные. Челябинск, собаки, бездомные животные, дворняги, бродячие животные
С начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей Фото:

Режим повышенной готовности из-за нападений бродячих собак начал действовать в Забайкальском крае. Соответствующее постановление за подписью губернатора края Александра Осипова вступило в силу с 5 февраля.

«Ввести с 5 февраля режим повышенной готовности… Обеспечить готовность и согласованность действий сил и средств к своевременному реагированию в случае нападения животных…» — цитирует документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, пресс-служба правительства края.

Согласно постановлению, в крае будет организован отлов безнадзорных животных и передача их в приюты; кормление животных без владельцев запрещается; также запрещается выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных.

Режим повышенной готовности пришлось ввести из-за участившихся нападений бездомных собак на человека. По информации пресс-службы правительства края, с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. За весь 2021 год Роспотребнадзором на территории Забайкальского края зарегистрировано более 2,3 тысячи случаев собачьих покусов. В 11 случаях пострадавшие получили множественные глубокие раны.

Ранее депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов в эфире «Первого канала» назвал виновных в нападении собак на людей. По мнению парламентария, представители бизнеса в регионах саботируют закон об ответственном обращении с животными. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после случаев гибели людей из-за нападения бродячих собак поручил подготовить предложения по изменению законодательства. URA.RU давало советы, как спастись от агрессивно настроенных бездомных животных.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Режим повышенной готовности из-за нападений бродячих собак начал действовать в Забайкальском крае. Соответствующее постановление за подписью губернатора края Александра Осипова вступило в силу с 5 февраля. «Ввести с 5 февраля режим повышенной готовности… Обеспечить готовность и согласованность действий сил и средств к своевременному реагированию в случае нападения животных…» — цитирует документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, пресс-служба правительства края. Согласно постановлению, в крае будет организован отлов безнадзорных животных и передача их в приюты; кормление животных без владельцев запрещается; также запрещается выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Режим повышенной готовности пришлось ввести из-за участившихся нападений бездомных собак на человека. По информации пресс-службы правительства края, с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. За весь 2021 год Роспотребнадзором на территории Забайкальского края зарегистрировано более 2,3 тысячи случаев собачьих покусов. В 11 случаях пострадавшие получили множественные глубокие раны. Ранее депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Бурматов в эфире «Первого канала» назвал виновных в нападении собак на людей. По мнению парламентария, представители бизнеса в регионах саботируют закон об ответственном обращении с животными. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин после случаев гибели людей из-за нападения бродячих собак поручил подготовить предложения по изменению законодательства. URA.RU давало советы, как спастись от агрессивно настроенных бездомных животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...