Telegraph: Прибалтика и Польша могут создать железный занавес на границе с РФ

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Финляндия, Польша и Прибалтика хотят сделать на границе с РФ новый железный занавес
Финляндия, Польша и Прибалтика хотят сделать на границе с РФ новый железный занавес Фото:

Планы Финляндии, Польши и государств Прибалтики выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин свидетельствуют о намерении сформировать своего рода «новый железный занавес» на рубежах с Россией. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши через Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес <...> При необходимости они (страны НАТО у границ РФ — прим. URA.RU) засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин», — говорится в тексте материала. По информации издания, военные уже принимают решения о том, на каких территориях европейских лесов и озер будут размещаться минные поля.

Оттавская конвенция предусматривает запрет на применение, хранение, изготовление и передачу противопехотных мин, а также обязывает уничтожать уже существующие запасы данного вооружения. Документ был подписан 3 декабря 1997 года в столице Канады — Оттаве, а его положения вступили в силу 1 марта 1999 года. В настоящее время участниками соглашения являются 163 государства.

Парламент Финляндии 19 июня принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции. Ранее аналогичные решения были одобрены законодательными органами Латвии и Литвы. В мае правительство Польши внесло в парламент законопроекты, предусматривающие денонсацию данного соглашения. Кроме того, в середине июня по решению президента Эстонии Алара Кариса страна также покинула конвенцию, пишет «Царьград». 

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Планы Финляндии, Польши и государств Прибалтики выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин свидетельствуют о намерении сформировать своего рода «новый железный занавес» на рубежах с Россией. Об этом пишет британская газета Telegraph. «От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши через Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес <...> При необходимости они (страны НАТО у границ РФ — прим. URA.RU) засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин», — говорится в тексте материала. По информации издания, военные уже принимают решения о том, на каких территориях европейских лесов и озер будут размещаться минные поля. Оттавская конвенция предусматривает запрет на применение, хранение, изготовление и передачу противопехотных мин, а также обязывает уничтожать уже существующие запасы данного вооружения. Документ был подписан 3 декабря 1997 года в столице Канады — Оттаве, а его положения вступили в силу 1 марта 1999 года. В настоящее время участниками соглашения являются 163 государства. Парламент Финляндии 19 июня принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции. Ранее аналогичные решения были одобрены законодательными органами Латвии и Литвы. В мае правительство Польши внесло в парламент законопроекты, предусматривающие денонсацию данного соглашения. Кроме того, в середине июня по решению президента Эстонии Алара Кариса страна также покинула конвенцию, пишет «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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