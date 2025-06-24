Telegraph: Прибалтика и Польша могут создать железный занавес на границе с РФ

Планы Финляндии, Польши и государств Прибалтики выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин свидетельствуют о намерении сформировать своего рода «новый железный занавес» на рубежах с Россией. Об этом пишет британская газета Telegraph.
«От Лапландии на крайнем севере Финляндии до Люблинского воеводства на востоке Польши через Европу вот-вот опустится новый и взрывоопасный железный занавес <...> При необходимости они (страны НАТО у границ РФ — прим. URA.RU) засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин», — говорится в тексте материала. По информации издания, военные уже принимают решения о том, на каких территориях европейских лесов и озер будут размещаться минные поля.
Оттавская конвенция предусматривает запрет на применение, хранение, изготовление и передачу противопехотных мин, а также обязывает уничтожать уже существующие запасы данного вооружения. Документ был подписан 3 декабря 1997 года в столице Канады — Оттаве, а его положения вступили в силу 1 марта 1999 года. В настоящее время участниками соглашения являются 163 государства.
Парламент Финляндии 19 июня принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции. Ранее аналогичные решения были одобрены законодательными органами Латвии и Литвы. В мае правительство Польши внесло в парламент законопроекты, предусматривающие денонсацию данного соглашения. Кроме того, в середине июня по решению президента Эстонии Алара Кариса страна также покинула конвенцию, пишет «Царьград».
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