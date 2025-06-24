Усталость есть, выгорания нет: SHAMAN рассказал, что его спасает

SHAMAN: мой секрет от выгорания — любовь зрителей
© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN рассказал, что он практически не уходит в отпуск
SHAMAN рассказал, что он практически не уходит в отпуск Фото:

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, борется с эмоциональным выгоранием благодаря поддержке и любви своей аудитории. Об этом он сообщил в интервью Общественной Службе Новостей.

«Конечно, устаю, естественно, но любовь зрителей меня питает энергией, и мы вместе снабжаем друг друга любовью. Вот мой секрет от любого выгорания — любовь», — рассказал певец изданию

SHAMAN подчеркнул, что его рабочий график настолько насыщен, что у него не остается времени задумываться о выгорании. По его словам, он почти не позволяет себе отпусков и лишь изредка берет выходные, поскольку множество поклонников хотят посетить его выступления. 

Ранее стало известно, что SHAMAN представит песню «Прямо по сердцу» на международном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве 20 сентября 2025 года. Композиция уже вызвала обсуждение среди музыкальных критиков и собрала сотни тысяч прослушиваний.

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Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, борется с эмоциональным выгоранием благодаря поддержке и любви своей аудитории. Об этом он сообщил в интервью Общественной Службе Новостей. «Конечно, устаю, естественно, но любовь зрителей меня питает энергией, и мы вместе снабжаем друг друга любовью. Вот мой секрет от любого выгорания — любовь», — рассказал певец изданию.  SHAMAN подчеркнул, что его рабочий график настолько насыщен, что у него не остается времени задумываться о выгорании. По его словам, он почти не позволяет себе отпусков и лишь изредка берет выходные, поскольку множество поклонников хотят посетить его выступления.  Ранее стало известно, что SHAMAN представит песню «Прямо по сердцу» на международном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве 20 сентября 2025 года. Композиция уже вызвала обсуждение среди музыкальных критиков и собрала сотни тысяч прослушиваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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