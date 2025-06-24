Усталость есть, выгорания нет: SHAMAN рассказал, что его спасает

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, борется с эмоциональным выгоранием благодаря поддержке и любви своей аудитории. Об этом он сообщил в интервью Общественной Службе Новостей.
«Конечно, устаю, естественно, но любовь зрителей меня питает энергией, и мы вместе снабжаем друг друга любовью. Вот мой секрет от любого выгорания — любовь», — рассказал певец изданию.
SHAMAN подчеркнул, что его рабочий график настолько насыщен, что у него не остается времени задумываться о выгорании. По его словам, он почти не позволяет себе отпусков и лишь изредка берет выходные, поскольку множество поклонников хотят посетить его выступления.
Ранее стало известно, что SHAMAN представит песню «Прямо по сердцу» на международном конкурсе «Интервидение», который пройдет в Москве 20 сентября 2025 года. Композиция уже вызвала обсуждение среди музыкальных критиков и собрала сотни тысяч прослушиваний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.