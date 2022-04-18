Причиной взрыва в Стамбуле могли стать подземные кабельные сооружения (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает местное агентство Habertürk.

«Срочные новости: в Бейоглу прогремел взрыв, предположительно, в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице», — сообщает Habertürk.

Отмечается, что точная причина взрыва пока не установлена. Информации о пострадавших пока нет.