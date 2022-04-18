В Стамбуле прогремел сильный взрыв

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв
Причиной взрыва в Стамбуле могли стать подземные кабельные сооружения (архивное фото) Фото:

В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает местное агентство Habertürk.

«Срочные новости: в Бейоглу прогремел взрыв, предположительно, в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице», — сообщает Habertürk.

Отмечается, что точная причина взрыва пока не установлена. Информации о пострадавших пока нет.

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В районе Бейоглу в Стамбуле прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает местное агентство Habertürk. «Срочные новости: в Бейоглу прогремел взрыв, предположительно, в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице», — сообщает Habertürk. Отмечается, что точная причина взрыва пока не установлена. Информации о пострадавших пока нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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