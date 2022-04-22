В России теперь не поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 заблокировал Роскомнадзор. В этом можно убедиться, проверив сервис ведомства по проверке блокировок.
Отмечается, что сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ. На сайте игры было размещено объявление с осуждением специальной операции на Украине.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приказ о ее начале отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.
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