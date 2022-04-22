В России ограничили доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
В России теперь не поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 заблокировал Роскомнадзор. В этом можно убедиться, проверив сервис ведомства по проверке блокировок.

Отмечается, что сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ. На сайте игры было размещено объявление с осуждением специальной операции на Украине.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приказ о ее начале отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 заблокировал Роскомнадзор. В этом можно убедиться, проверив сервис ведомства по проверке блокировок. Отмечается, что сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ. На сайте игры было размещено объявление с осуждением специальной операции на Украине. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Приказ о ее начале отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...