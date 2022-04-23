Минобороны России раскрыло планы Киева о провокациях на Пасху

23 апреля 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Украинские националисты готовят провокации против РФ с обстрелом храмов, заявил Михаил Мизинцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны РФ заявили о планах Киева устроить провокации в канун Пасхи для дискредитации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что, у оборонного ведомства России имеются сведения о подготовке Киевом «циничных провокаций». По его словам, епископами Украинской греко-католической церкви получены рекомендации от офиса президента Украины Владимира Зеленского «в ночь с 23 на 24 апреля не проводить традиционные пасхальные празднования», заменив их на онлайн-трансляции, но в адрес канонической УПЦ уведомления об этом не направлялись намеренно. «Провокационные действия осуществляются на фоне проводимой киевским режимом в украинских СМИ кампании по обвинению России в якобы организации „ракетных обстрелов религиозных объектов“, в том числе Святогорской Лавры», — заявил Мизинцев. Он считает, что Киев «преднамеренно создает ситуацию, при которой любой специально спровоцированный СБУ инцидент в переполненных сегодня храмах УПЦ МП будет максимально использован для усугубления раскольнической политики Киева и активизации новой волны русофобии на Украине и за рубежом». В сообщении отмечено, что среди субъектов РФ, продолжается накопление гумпомощи. Наибольший вклад в оказание помощи внесла, в том числе Свердловская область. Ранее сообщалось, что украинские националисты готовят нападение на храмы и расстрелы верующих на Пасху. Об этом сообщил «ЛуганскИнформЦентру» источник в Народной милиции ЛНР. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Украина устроила ранее провокацию в Буче. Украинские СМИ 3 апреля начали сообщать о «массовых убийствах» в Буче. Однако, в Минобороны РФ опровергли эти заявления. Там отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве подчеркнули, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Минобороны РФ заявили о планах Киева устроить провокации в канун Пасхи для дискредитации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что, у оборонного ведомства России имеются сведения о подготовке Киевом «циничных провокаций». По его словам, епископами Украинской греко-католической церкви получены рекомендации от офиса президента Украины Владимира Зеленского «в ночь с 23 на 24 апреля не проводить традиционные пасхальные празднования», заменив их на онлайн-трансляции, но в адрес канонической УПЦ уведомления об этом не направлялись намеренно. «Провокационные действия осуществляются на фоне проводимой киевским режимом в украинских СМИ кампании по обвинению России в якобы организации „ракетных обстрелов религиозных объектов“, в том числе Святогорской Лавры», — заявил Мизинцев. Он считает, что Киев «преднамеренно создает ситуацию, при которой любой специально спровоцированный СБУ инцидент в переполненных сегодня храмах УПЦ МП будет максимально использован для усугубления раскольнической политики Киева и активизации новой волны русофобии на Украине и за рубежом». В сообщении отмечено, что среди субъектов РФ, продолжается накопление гумпомощи. Наибольший вклад в оказание помощи внесла, в том числе Свердловская область. Ранее сообщалось, что украинские националисты готовят нападение на храмы и расстрелы верующих на Пасху. Об этом сообщил «ЛуганскИнформЦентру» источник в Народной милиции ЛНР. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Украина устроила ранее провокацию в Буче. Украинские СМИ 3 апреля начали сообщать о «массовых убийствах» в Буче. Однако, в Минобороны РФ опровергли эти заявления. Там отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве подчеркнули, что события в Буче являются постановкой ВСУ.