МО: националисты планируют взорвать лицей в ДНР вместе с людьми

11 июля 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Боевики ВСУ намерены взорвать аграрный лицей в Славянске Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживают мирных жителей в лицее Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) и планируют взорвать здание с началом наступления российских военнослужащих. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во время брифинга. «В здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — сказал Мизинцев. По его словам, в многочисленных жертвах официальный Киев намерен обвинить российскую армию. «Готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», — подчеркнул он. Это не первая провокация, организованная Киевом за время спецоперации РФ, целями которой является денацификация и демилитаризация Украины. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживают мирных жителей в лицее Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) и планируют взорвать здание с началом наступления российских военнослужащих. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во время брифинга. «В здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — сказал Мизинцев. По его словам, в многочисленных жертвах официальный Киев намерен обвинить российскую армию. «Готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», — подчеркнул он. Это не первая провокация, организованная Киевом за время спецоперации РФ, целями которой является денацификация и демилитаризация Украины. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска.