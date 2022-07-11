11 июля 2022

МО: националисты планируют взорвать лицей в ДНР вместе с людьми

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Боевики ВСУ намерены взорвать аграрный лицей в Славянске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживают мирных жителей в лицее Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) и планируют взорвать здание с началом наступления российских военнослужащих. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во время брифинга.

«В здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — сказал Мизинцев.

По его словам, в многочисленных жертвах официальный Киев намерен обвинить российскую армию. «Готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», — подчеркнул он.

Это не первая провокация, организованная Киевом за время спецоперации РФ, целями которой является денацификация и демилитаризация Украины. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска.

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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживают мирных жителей в лицее Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) и планируют взорвать здание с началом наступления российских военнослужащих. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во время брифинга. «В здании профессионального аграрного лицея (ул. Науки) под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих жилых кварталов. При этом здание заминировано и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — сказал Мизинцев. По его словам, в многочисленных жертвах официальный Киев намерен обвинить российскую армию. «Готовится очередная циничная провокация с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных Сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам», — подчеркнул он. Это не первая провокация, организованная Киевом за время спецоперации РФ, целями которой является денацификация и демилитаризация Украины. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска.
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