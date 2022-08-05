В Кремле заявили о последствиях провокаций США на Тайване

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков ждет долгого продолжения конфликта на Тайване Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Напряженность вокруг Тайваня не спадет быстро, провокации со стороны США будут иметь долгие последствия. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Напряженность так быстро не спадает. Естественно, на фоне этих провокаций (со стороны США — прим. ред.) Китай вполне законно принимает шаги по защите своего суверенитета. И такие провокации не остаются без последствий», — приводит слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее спикер Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на Тайвань. Считающий территорию непризнанной республики своей Китай выразил возмущение этим жестом Вашингтона.

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Напряженность вокруг Тайваня не спадет быстро, провокации со стороны США будут иметь долгие последствия. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Напряженность так быстро не спадает. Естественно, на фоне этих провокаций (со стороны США — прим. ред.) Китай вполне законно принимает шаги по защите своего суверенитета. И такие провокации не остаются без последствий», — приводит слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее спикер Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на Тайвань. Считающий территорию непризнанной республики своей Китай выразил возмущение этим жестом Вашингтона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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