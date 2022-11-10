В Киеве раскрыли, чего ждут от перегруппировки войск РФ в Херсоне

Глава Минобороны Украины Резников: РФ усилит подразделения в Запорожье после перегруппировки в Херсоне

11 ноября 2022 в 04:54 Размер текста - 17 +

Россия усилит оборону в Запорожье, считает Алексей Резников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия усилит свои подразделения в Запорожье после перегруппировки в Херсоне. Об этом заявил глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью агентству Reuters. «Резников сказал, что такой уход высвободит силы обеих сторон для боевых действий в другом месте, и предположил, что Россия может усилить свои подразделения в соседнем Запорожском регионе», — передает Reuters. По его словам, у РФ есть еще силы в Херсоне, вокруг города и на западном берегу Днепра, несмотря на объявление об их отступлении. По его подсчетам, 40 000 российских солдат сейчас находятся в Херсонской области. До этого Резников заявлял, что после перерыва украинские войска усилятся тысячами солдат. По его словам, они уже прошли подготовку в Великобритании. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил о перегруппировки российских военных. Он сообщил, что войска занимают оборону на левом берегу Днепра. Отвод войск санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Такие меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения. Президент России Владимира Путина отмечал, что гражданское население не должно страдать от обстрелов ВСУ.

Россия усилит свои подразделения в Запорожье после перегруппировки в Херсоне. Об этом заявил глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью агентству Reuters. «Резников сказал, что такой уход высвободит силы обеих сторон для боевых действий в другом месте, и предположил, что Россия может усилить свои подразделения в соседнем Запорожском регионе», — передает Reuters. По его словам, у РФ есть еще силы в Херсоне, вокруг города и на западном берегу Днепра, несмотря на объявление об их отступлении. По его подсчетам, 40 000 российских солдат сейчас находятся в Херсонской области. До этого Резников заявлял, что после перерыва украинские войска усилятся тысячами солдат. По его словам, они уже прошли подготовку в Великобритании. Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил о перегруппировки российских военных. Он сообщил, что войска занимают оборону на левом берегу Днепра. Отвод войск санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Такие меры были приняты с целью спасения жизней не только военных, но и гражданского населения. Президент России Владимира Путина отмечал, что гражданское население не должно страдать от обстрелов ВСУ.