Alarabiya: в Сирии приостановлена операция против боевиков ИГ* из-за Турции

26 ноября 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

В Сирии подчеркнули, что ответственность за все дальнейшие действия ИГИЛ будет лежать на Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война в Сирии В Сирии приостановили военные действия против ИГИЛ* (запрещенная террористическая организация на территории РФ), так как заняты отражением атак турецких войск. Об этом сообщил арабоязычный телеканал «Аль-Арабия». «Силы демократической Сирии» (СДС) приостановили свои операции против ИГ* из-за бомбардировок с турецкой стороны», — заявил представитель альянса СДС. Также он уточнил, что все за все дальнейшие действия террористической организации ИГИЛ*, ответственность будет лежать на Турции, так как, по его мнению, турецкая сторона мешает Сирии бороться против террористов. Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган объявил войну с террористами в Сирии. Далее американский телеканал CNN уточнил, что Эрдоган отложил вторжение в Сирию из-за несогласия президента РФ Владимира Путина. *«Исламское государство» признано запрещенной в мире террористической организацией

В Сирии приостановили военные действия против ИГИЛ* (запрещенная террористическая организация на территории РФ), так как заняты отражением атак турецких войск. Об этом сообщил арабоязычный телеканал «Аль-Арабия». «Силы демократической Сирии» (СДС) приостановили свои операции против ИГ* из-за бомбардировок с турецкой стороны», — заявил представитель альянса СДС. Также он уточнил, что все за все дальнейшие действия террористической организации ИГИЛ*, ответственность будет лежать на Турции, так как, по его мнению, турецкая сторона мешает Сирии бороться против террористов. Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган объявил войну с террористами в Сирии. Далее американский телеканал CNN уточнил, что Эрдоган отложил вторжение в Сирию из-за несогласия президента РФ Владимира Путина. *«Исламское государство» признано запрещенной в мире террористической организацией