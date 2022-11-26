Alarabiya: в Сирии приостановлена операция против боевиков ИГ* из-за Турции

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
В Сирии подчеркнули, что ответственность за все дальнейшие действия ИГИЛ будет лежать на Турции Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

В Сирии приостановили военные действия против ИГИЛ* (запрещенная террористическая организация на территории РФ), так как заняты отражением атак турецких войск. Об этом сообщил арабоязычный телеканал «Аль-Арабия».

«Силы демократической Сирии» (СДС) приостановили свои операции против ИГ* из-за бомбардировок с турецкой стороны», — заявил представитель альянса СДС. Также он уточнил, что все за все дальнейшие действия террористической организации ИГИЛ*, ответственность будет лежать на Турции, так как, по его мнению, турецкая сторона мешает Сирии бороться против террористов.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган объявил войну с террористами в Сирии. Далее американский телеканал CNN уточнил, что Эрдоган отложил вторжение в Сирию из-за несогласия президента РФ Владимира Путина.

*«Исламское государство» признано запрещенной в мире террористической организацией

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В Сирии приостановили военные действия против ИГИЛ* (запрещенная террористическая организация на территории РФ), так как заняты отражением атак турецких войск. Об этом сообщил арабоязычный телеканал «Аль-Арабия». «Силы демократической Сирии» (СДС) приостановили свои операции против ИГ* из-за бомбардировок с турецкой стороны», — заявил представитель альянса СДС. Также он уточнил, что все за все дальнейшие действия террористической организации ИГИЛ*, ответственность будет лежать на Турции, так как, по его мнению, турецкая сторона мешает Сирии бороться против террористов. Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Эрдоган объявил войну с террористами в Сирии. Далее американский телеканал CNN уточнил, что Эрдоган отложил вторжение в Сирию из-за несогласия президента РФ Владимира Путина. *«Исламское государство» признано запрещенной в мире террористической организацией
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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