Губернатор Подмосковья поздравил с праздником матерей участников СВО. Фото

27 ноября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Матери гордятся своими детьми, которые участвуют в спецоперации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями, чьи сыновья участвуют в специальной операции на Украине. Мероприятие прошло в международный День матери. В ходе него глава региона рассказал о мерах поддержки участников СВО. «Я знаю, что многие из вас собирают гуманитарную помощь, помогают всем, чем могут. Мы тоже в стороне не стоим, поэтому и пригласили вас, что бы узнать, чем еще можем помочь. Это не первый и точно не последний наш разговор», — обратился к матерям бойцов Воробьев. Его цитату передает «Радио 1». В каждом районе Подмосковья открыты центры поддержки семей мобилизованных. По словам губернатора, самое большое количество обращений было связано с выплатами. Чтобы их восстановить сотрудники губернатора ездили по местам дислокации бойцов. Своими историями про сыновей-участников спецоперации с Воробьевым поделились матери. Например, Ирина призналась, что гордится за троих детей, двое из которых мобилизованы для участия в СВО. «Когда мои сыновья собрались пойти в военкомат, мы с мужем до последнего пытались их отговорить, но ребята твердо сказали: „Мама, мы не можем оставить женщин, детей и стариков на Донбассе, которые сидят уже 8 лет в подвалах, спасаясь от бомбежек“. А третьему нашу сыну дали наставление: „Ты будь с мамой, кто-то из нас должен приглядывать за ней“. Гордость, наверное, плохое качество, но я именно горжусь своими детьми», — поделилась Ирина. Многодетная мать Надежда рассказала, что двое ее детей мобилизовали. Она гордится за них, называя настоящими мужчинами. Свои выплаты они уже получили. Региональные льготы и выплаты получили и остальные семьи. Так, старшего сына Натальи мобилизовали в конце сентября. Сейчас его младший брат бесплатно посещает детский сад. Ранее власти Московской области анонсировали меры поддержки участников спецоперации. Среди них: единовременная выплата в 200 тысяч рублей призванным в период с 21 сентября по 30 ноября, зачисление детей в государственное детские сады без очереди, а также бесплатное горячие питание в школах, психологическая и вещевая помощь. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с матерями, чьи сыновья участвуют в специальной операции на Украине. Мероприятие прошло в международный День матери. В ходе него глава региона рассказал о мерах поддержки участников СВО. «Я знаю, что многие из вас собирают гуманитарную помощь, помогают всем, чем могут. Мы тоже в стороне не стоим, поэтому и пригласили вас, что бы узнать, чем еще можем помочь. Это не первый и точно не последний наш разговор», — обратился к матерям бойцов Воробьев. Его цитату передает «Радио 1». В каждом районе Подмосковья открыты центры поддержки семей мобилизованных. По словам губернатора, самое большое количество обращений было связано с выплатами. Чтобы их восстановить сотрудники губернатора ездили по местам дислокации бойцов. Своими историями про сыновей-участников спецоперации с Воробьевым поделились матери. Например, Ирина призналась, что гордится за троих детей, двое из которых мобилизованы для участия в СВО. «Когда мои сыновья собрались пойти в военкомат, мы с мужем до последнего пытались их отговорить, но ребята твердо сказали: „Мама, мы не можем оставить женщин, детей и стариков на Донбассе, которые сидят уже 8 лет в подвалах, спасаясь от бомбежек“. А третьему нашу сыну дали наставление: „Ты будь с мамой, кто-то из нас должен приглядывать за ней“. Гордость, наверное, плохое качество, но я именно горжусь своими детьми», — поделилась Ирина. Многодетная мать Надежда рассказала, что двое ее детей мобилизовали. Она гордится за них, называя настоящими мужчинами. Свои выплаты они уже получили. Региональные льготы и выплаты получили и остальные семьи. Так, старшего сына Натальи мобилизовали в конце сентября. Сейчас его младший брат бесплатно посещает детский сад. Ранее власти Московской области анонсировали меры поддержки участников спецоперации. Среди них: единовременная выплата в 200 тысяч рублей призванным в период с 21 сентября по 30 ноября, зачисление детей в государственное детские сады без очереди, а также бесплатное горячие питание в школах, психологическая и вещевая помощь.