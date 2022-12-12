Военный эксперт Шурыгин рассказал о том, как НАТО могут спровоцировать войну с Россией

Военный эксперт Шурыгин: появление натовских войск на Украине будет фактически означать начало войны

13 декабря 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Военный эксперт предупредил об опасностях усиления военного присутствия НАТО на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противостояние НАТО и России может привести к росту военного контингента Североатлантического альянса на территории Украины. Появление натовских войск на Украине будет де-факто означать начало войны. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Эксперт напомнил о падении ракеты в Польше. По его словам, это одна из ситуаций, которой НАТО могли воспользоваться, чтобы усилить свою часть. Появление натовских войск на Украине будет фактически означать начало войны», — заявил Шурыгин в эфире радио «Комсомольская правда». Кроме того, военный эксперт отметил, что рост числа военных НАТО приведет и к передаче ВСУ большего количества нового вооружения. Ранее стало известно, что две ракеты упали в Польше на границе с Украиной. Предполагается, что они были сбиты украинским ПВО. Президент Польши Анджей Дуда подтвердил сообщение о падении ракеты. Экс-сотрудник ЦРУ Филип Джиральди заявил, что ЧП было спланировано киевской властью с целью спровоцировать столкновение России и НАТО, слова офицера передали RT.

Противостояние НАТО и России может привести к росту военного контингента Североатлантического альянса на территории Украины. Появление натовских войск на Украине будет де-факто означать начало войны. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Эксперт напомнил о падении ракеты в Польше. По его словам, это одна из ситуаций, которой НАТО могли воспользоваться, чтобы усилить свою часть. Появление натовских войск на Украине будет фактически означать начало войны», — заявил Шурыгин в эфире радио «Комсомольская правда». Кроме того, военный эксперт отметил, что рост числа военных НАТО приведет и к передаче ВСУ большего количества нового вооружения. Ранее стало известно, что две ракеты упали в Польше на границе с Украиной. Предполагается, что они были сбиты украинским ПВО. Президент Польши Анджей Дуда подтвердил сообщение о падении ракеты. Экс-сотрудник ЦРУ Филип Джиральди заявил, что ЧП было спланировано киевской властью с целью спровоцировать столкновение России и НАТО, слова офицера передали RT.