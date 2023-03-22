Экс-главу волгоградского управления СК, заказавшего убийство губернатора, приговорили к 20 годам

Бывший глава следственного управления СКР по Волгоградской области Михаил Музраев осужден на 20 лет лишения свободы. Он обвинялся в покушении на волгоградского губернатора Андрея Бочарова. Приговор был вынесен Южным окружным военным судом.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Музраеву 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказал судья, его слова передал корреспондент РИА Новости. Уточняется, что Музараев попросил своего сообщника поджечь частный дом Андрея Бочарова в 2016 году. Также Музраев лишился звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград.
Осенью 2016 года на частную территорию Андрея Бочарова проникли несколько неизвестных. Они пытались пожечь стены дома. Следователи отметили, что целью нападения могло быть убийство Бочарова. Летом 2019 года Михаил Музраев был задержан по делу нападения на волгоградского губернатора.
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