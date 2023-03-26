Вучич предрек переговоры о вступлении Украины в ЕС через три месяца

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Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться через три месяца, заявил Александр Вучич Фото:

Евросоюз через три месяца инициирует переговоры о вступлении Украины в союз. Это решение связано с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Уже в июне должны начаться [переговоры], так как Украина, почти наверняка, не может победить в военном смысле. Думаю, что будет принято решение о срочном начале переговоров о внеочередном вступлении в ЕС», — подчеркнул Александр Вучич эфире TV Pink. Он также подчеркнул, что США создают отдельный альянс, который будет включать в себя Польшу, Прибалтику и Украину.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что пока проходит российская спецоперация, Украина должна быть принята в НАТО. Он подчеркнул, что чем быстрее начнутся переговоры, тем лучше. Резолюция в поддержку статуса кандидата ЕС для Украины была принята 23 июня 2022 года.

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Евросоюз через три месяца инициирует переговоры о вступлении Украины в союз. Это решение связано с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Уже в июне должны начаться [переговоры], так как Украина, почти наверняка, не может победить в военном смысле. Думаю, что будет принято решение о срочном начале переговоров о внеочередном вступлении в ЕС», — подчеркнул Александр Вучич эфире TV Pink. Он также подчеркнул, что США создают отдельный альянс, который будет включать в себя Польшу, Прибалтику и Украину. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что пока проходит российская спецоперация, Украина должна быть принята в НАТО. Он подчеркнул, что чем быстрее начнутся переговоры, тем лучше. Резолюция в поддержку статуса кандидата ЕС для Украины была принята 23 июня 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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