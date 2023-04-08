Экс-разведчик США Риттер: НАТО существует благодаря России

Россия нужна НАТО для того, чтобы оправдать свое существование. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
«НАТО активно расширяется в сторону России. Альянс использует Россию как топливо для оправдания продолжения своего существования. А Россия делает все возможное, чтобы справиться с эскалацией», — сказал Риттер в видео на
Ранее Риттер назвал главную черту президента РФ Владимира Путина. Экс-разведчик США считает, что российский лидер — мастер побеждать, а Запад ошибается, полагая, что Россия бездействует.
НАТО основан в 1949 году в США. Ее целью объявили защиту Европы от возможной советской угрозы.
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