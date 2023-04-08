Экс-разведчик США Риттер: НАТО существует благодаря России

08 апреля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

По словам Скотта Риттера, НАТО использует Россию, чтобы существовать Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Россия нужна НАТО для того, чтобы оправдать свое существование. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «НАТО активно расширяется в сторону России. Альянс использует Россию как топливо для оправдания продолжения своего существования. А Россия делает все возможное, чтобы справиться с эскалацией», — сказал Риттер в видео на youtube-канале U.S. Tour of Duty. Ранее Риттер назвал главную черту президента РФ Владимира Путина. Экс-разведчик США считает, что российский лидер — мастер побеждать, а Запад ошибается, полагая, что Россия бездействует. НАТО основан в 1949 году в США. Ее целью объявили защиту Европы от возможной советской угрозы.

Россия нужна НАТО для того, чтобы оправдать свое существование. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «НАТО активно расширяется в сторону России. Альянс использует Россию как топливо для оправдания продолжения своего существования. А Россия делает все возможное, чтобы справиться с эскалацией», — сказал Риттер в видео на youtube-канале U.S. Tour of Duty. Ранее Риттер назвал главную черту президента РФ Владимира Путина. Экс-разведчик США считает, что российский лидер — мастер побеждать, а Запад ошибается, полагая, что Россия бездействует. НАТО основан в 1949 году в США. Ее целью объявили защиту Европы от возможной советской угрозы.