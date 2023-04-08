Экс-разведчик США Риттер: НАТО существует благодаря России

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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель, stock
По словам Скотта Риттера, НАТО использует Россию, чтобы существовать Фото:

Россия нужна НАТО для того, чтобы оправдать свое существование. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«НАТО активно расширяется в сторону России. Альянс использует Россию как топливо для оправдания продолжения своего существования. А Россия делает все возможное, чтобы справиться с эскалацией», — сказал Риттер в видео на youtube-канале U.S. Tour of Duty.

Ранее Риттер назвал главную черту президента РФ Владимира Путина. Экс-разведчик США считает, что российский лидер — мастер побеждать, а Запад ошибается, полагая, что Россия бездействует.

НАТО основан в 1949 году в США. Ее целью объявили защиту Европы от возможной советской угрозы.

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Россия нужна НАТО для того, чтобы оправдать свое существование. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «НАТО активно расширяется в сторону России. Альянс использует Россию как топливо для оправдания продолжения своего существования. А Россия делает все возможное, чтобы справиться с эскалацией», — сказал Риттер в видео на youtube-канале U.S. Tour of Duty. Ранее Риттер назвал главную черту президента РФ Владимира Путина. Экс-разведчик США считает, что российский лидер — мастер побеждать, а Запад ошибается, полагая, что Россия бездействует. НАТО основан в 1949 году в США. Ее целью объявили защиту Европы от возможной советской угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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