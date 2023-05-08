Еврокомиссия обрадовалась решению Зеленского отменить День Победы

В ЕК поприветствовали решение Владимира Зеленского
Еврокомиссия приветствует решение президента Украины Владимира Зеленского праздновать 9 мая День Европы вместо Дня Победы. Об этом заявила представитель пресс-службы ЕК Дана Шпинант.
«Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы. Это отражение европейской идентичности украинского народа», — написала Дана Шпинант в Twitter.
Ранее Зеленский выступил с инициативой праздновать День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине 8 мая, а 9 мая — отмечать День Европы. Депутаты Рады сразу же поддержали проект президента.
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