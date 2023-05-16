Минобороны: ВС РФ уничтожили мост, по которому Украина получала подкрепление в Артемовске

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили мост в районе населенного пункта Красное в ДНР. Через этот путь перебрасывали подкрепления для украинской армии в Артемовск (Бахмут), сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод. По нему осуществлялась переброска подкреплений противника в Артемовск», — говорится сводке ведомства, опубликованной в
Ранее стало известно, что российская армия уничтожила мост на дороге из города Часова Яра до Артемовска. По этому пути ВСУ пытались перевезти боеприпасы и боевые резервы.
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