Минобороны: ВС РФ уничтожили мост, по которому Украина получала подкрепление в Артемовске

16 мая 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили важный для ВСУ мост Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы (ВС) России уничтожили мост в районе населенного пункта Красное в ДНР. Через этот путь перебрасывали подкрепления для украинской армии в Артемовск (Бахмут), сообщили в Минобороны. «В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод. По нему осуществлялась переброска подкреплений противника в Артемовск», — говорится сводке ведомства, опубликованной в telegram-канале . Ранее стало известно, что российская армия уничтожила мост на дороге из города Часова Яра до Артемовска. По этому пути ВСУ пытались перевезти боеприпасы и боевые резервы.

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили мост в районе населенного пункта Красное в ДНР. Через этот путь перебрасывали подкрепления для украинской армии в Артемовск (Бахмут), сообщили в Минобороны. «В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод. По нему осуществлялась переброска подкреплений противника в Артемовск», — говорится сводке ведомства, опубликованной в telegram-канале. Ранее стало известно, что российская армия уничтожила мост на дороге из города Часова Яра до Артемовска. По этому пути ВСУ пытались перевезти боеприпасы и боевые резервы.