Минобороны: ВС РФ уничтожили мост, по которому Украина получала подкрепление в Артемовске

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, залп, пуск, ракета, выстрел, вкс, stock, сбойка
ВС РФ уничтожили важный для ВСУ мост Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили мост в районе населенного пункта Красное в ДНР. Через этот путь перебрасывали подкрепления для украинской армии в Артемовск (Бахмут), сообщили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод. По нему осуществлялась переброска подкреплений противника в Артемовск», — говорится сводке ведомства, опубликованной в telegram-канале.

Ранее стало известно, что российская армия уничтожила мост на дороге из города Часова Яра до Артемовска. По этому пути ВСУ пытались перевезти боеприпасы и боевые резервы.

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Вооруженные силы (ВС) России уничтожили мост в районе населенного пункта Красное в ДНР. Через этот путь перебрасывали подкрепления для украинской армии в Артемовск (Бахмут), сообщили в Минобороны. «В районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод. По нему осуществлялась переброска подкреплений противника в Артемовск», — говорится сводке ведомства, опубликованной в telegram-канале. Ранее стало известно, что российская армия уничтожила мост на дороге из города Часова Яра до Артемовска. По этому пути ВСУ пытались перевезти боеприпасы и боевые резервы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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