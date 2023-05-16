ВСУ пожаловались, что бойцы «Вагнера» штурмуют Бахмут «как бешеные»

Бойцы «ЧВК» Вагнер оказывают огромное давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске), не давая удерживать позиции. Об этом рассказал украинский военный. Он уточнил, что «вагнеровцы» штурмуют их позиции «как бешеные».
«Жесткие бои и удержание многих позиций сейчас нереально из-за большого давления. В связи с продвижением ВСУ на окраинах, русские не дают удерживать позиции, потому что штурмуют как бешеные», — передает слова украинского бойца telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он добавил, что в самом городе ВСУ не могут победить ни на одной позиции. Ситуация для украинцев, по его словам, очень напряженная и тяжелая.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении его бойцов в Бахмуте, передает телеканал 360. По его словам, 15 мая «вагнеровцы» продвинулись на 220 метров. Он уточнил, что под контролем ВСУ в городе осталось всего 12 многоэтажных зданий, пишет «Национальная служба новостей».
Корреспондент URA.RU обратился с запросом в пресс-службу Пригожина. Ответ ожидается.
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