Кличко: в районах Киева слышны взрывы

16 мая 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

В украинской столице прогремело несколько взрывов, заявил Виталий Кличко Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах Киева прозвучали взрывы. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Взрывы в Киеве. В Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах столицы», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. В местах взрывов работают службы спасателей, заключил Кличко.

В Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах Киева прозвучали взрывы. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Взрывы в Киеве. В Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах столицы», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. В местах взрывов работают службы спасателей, заключил Кличко.