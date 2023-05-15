15 мая 2023

Кличко: в районах Киева слышны взрывы

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Майдан. Украина. Киев, дым, майдан, беспорядки, революция, война, огонь
В украинской столице прогремело несколько взрывов, заявил Виталий Кличко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах Киева прозвучали взрывы. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в Киеве. В Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах столицы», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. В местах взрывов работают службы спасателей, заключил Кличко.

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В Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах Киева прозвучали взрывы. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «Взрывы в Киеве. В Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах столицы», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. В местах взрывов работают службы спасателей, заключил Кличко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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