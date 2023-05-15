Кличко: в районах Киева слышны взрывы

В украинской столице прогремело несколько взрывов, заявил Виталий Кличко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах Киева прозвучали взрывы. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Взрывы в Киеве. В Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах столицы», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших нет. В местах взрывов работают службы спасателей, заключил Кличко.
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