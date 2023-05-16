Рогов: в Киеве ночью прогремели самые многочисленные взрывы с начала СВО

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Евромайдан. Киев, беспорядки, огонь, баррикады
В столице Украины прозвучало множество взрывов, заявил Владимир Рогов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве минувшей ночью были зафиксированы самые многочисленные взрывы с момента начала спецоперации, а также была отмечена высочайшая плотность работы ПВО Украины. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Такого множества взрывов не было за все время проведения СВО», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе удара было поражено множество украинских военных объектов. Над городом была зафиксирована высочайшая плотность работы ПВО. Среди прочего оказались поражены западные системы ПВО Iris-T, которые располагались в городских застройках, заключил Рогов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в столице. Взрывы прозвучали сразу в нескольких районах города. Также сообщалось о взрывах в Черниговской области, передает «Федеральное агентство новостей».

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В Киеве минувшей ночью были зафиксированы самые многочисленные взрывы с момента начала спецоперации, а также была отмечена высочайшая плотность работы ПВО Украины. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Такого множества взрывов не было за все время проведения СВО», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе удара было поражено множество украинских военных объектов. Над городом была зафиксирована высочайшая плотность работы ПВО. Среди прочего оказались поражены западные системы ПВО Iris-T, которые располагались в городских застройках, заключил Рогов. Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в столице. Взрывы прозвучали сразу в нескольких районах города. Также сообщалось о взрывах в Черниговской области, передает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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