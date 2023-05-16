Рогов: в Киеве ночью прогремели самые многочисленные взрывы с начала СВО

16 мая 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

В столице Украины прозвучало множество взрывов, заявил Владимир Рогов (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве минувшей ночью были зафиксированы самые многочисленные взрывы с момента начала спецоперации, а также была отмечена высочайшая плотность работы ПВО Украины. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Такого множества взрывов не было за все время проведения СВО», — написал Рогов в своем telegram-канале . Он добавил, что в ходе удара было поражено множество украинских военных объектов. Над городом была зафиксирована высочайшая плотность работы ПВО. Среди прочего оказались поражены западные системы ПВО Iris-T, которые располагались в городских застройках, заключил Рогов. Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в столице. Взрывы прозвучали сразу в нескольких районах города. Также сообщалось о взрывах в Черниговской области, передает «Федеральное агентство новостей».

В Киеве минувшей ночью были зафиксированы самые многочисленные взрывы с момента начала спецоперации, а также была отмечена высочайшая плотность работы ПВО Украины. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Такого множества взрывов не было за все время проведения СВО», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе удара было поражено множество украинских военных объектов. Над городом была зафиксирована высочайшая плотность работы ПВО. Среди прочего оказались поражены западные системы ПВО Iris-T, которые располагались в городских застройках, заключил Рогов. Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в столице. Взрывы прозвучали сразу в нескольких районах города. Также сообщалось о взрывах в Черниговской области, передает «Федеральное агентство новостей».