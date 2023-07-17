Politika: в Европе начали понимать позицию Путина

Politika: Европа начала понимать несостоятельность идеи об однополярном мироустройстве

18 июля 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Европе пора заняться собой, написал сербский обозреватель Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Мир переходит к многополярности и к этому нужно быть готовыми. Об этом пишут в сербской газете. Президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что однополярность мира губительна. «Соперничество с Востоком смещает чашу весов в чашу силы, и вскоре силы этих двух полюсов полностью уравняются. ЕС все меньше и меньше способен участвовать в этом соревновании. Мир скатывается к многополярности, и к этому нужно быть готовым», — написал обозреватель Слободан Самарджия в статье для сербской газеты Politika. По его словам, Европе пора заняться собой. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что попытки создать однополярный мир приобрели уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств, сообщала «Национальная служба новостей». Авторы издания The New York Times признали правоту президента РФ Владимира Путина. Они отметили, что мир отреагировал на конфликт на Украине по многополярным линиям.

Мир переходит к многополярности и к этому нужно быть готовыми. Об этом пишут в сербской газете. Президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что однополярность мира губительна. «Соперничество с Востоком смещает чашу весов в чашу силы, и вскоре силы этих двух полюсов полностью уравняются. ЕС все меньше и меньше способен участвовать в этом соревновании. Мир скатывается к многополярности, и к этому нужно быть готовым», — написал обозреватель Слободан Самарджия в статье для сербской газеты Politika. По его словам, Европе пора заняться собой. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что попытки создать однополярный мир приобрели уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств, сообщала «Национальная служба новостей». Авторы издания The New York Times признали правоту президента РФ Владимира Путина. Они отметили, что мир отреагировал на конфликт на Украине по многополярным линиям.