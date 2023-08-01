Популярный украинский бренд алкоголя начал судиться из-за того, что не может уйти из РФ

«Коммерсант»: украинская компания Nemiroff потребовала запретить использование своего бренда в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
Nemiroff подала иск из-за использования своего бренда в России, пишет «Коммерсант» Фото:

После отзыва лицензии на производство алкогольной продукции в России компания Nemiroff вступила в судебный спор с бывшим партнером, холдингом «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) по поводу продолжения продаж в РФ. Об этом стало известно из картотеки дел Арбитражного суда Пензенской области.

«Отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России после начала военных действий на Украине Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим местным партнером», — передает содержимое иска «Коммерсант». Там отмечается, что владелец бренда требует прекратить использование марки в РФ, что является нарушением прав Nemiroff с февраля 2022 года. Эксперты указывают на сложности замены бренда, так как он входит в топ-15 водочных марок в России.

После начала спецоперации многие иностранные компании решили покинуть российский рынок. Президент России Владимир Путин в ответ на это отметил, что несмотря на санкции и уход западных компаний, мир в России не рухнул, передает Life.

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После отзыва лицензии на производство алкогольной продукции в России компания Nemiroff вступила в судебный спор с бывшим партнером, холдингом «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) по поводу продолжения продаж в РФ. Об этом стало известно из картотеки дел Арбитражного суда Пензенской области. «Отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России после начала военных действий на Украине Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим местным партнером», — передает содержимое иска «Коммерсант». Там отмечается, что владелец бренда требует прекратить использование марки в РФ, что является нарушением прав Nemiroff с февраля 2022 года. Эксперты указывают на сложности замены бренда, так как он входит в топ-15 водочных марок в России. После начала спецоперации многие иностранные компании решили покинуть российский рынок. Президент России Владимир Путин в ответ на это отметил, что несмотря на санкции и уход западных компаний, мир в России не рухнул, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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