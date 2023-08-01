Популярный украинский бренд алкоголя начал судиться из-за того, что не может уйти из РФ

«Коммерсант»: украинская компания Nemiroff потребовала запретить использование своего бренда в России

01 августа 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Nemiroff подала иск из-за использования своего бренда в России, пишет «Коммерсант» Фото: Денис Моргунов © URA.RU После отзыва лицензии на производство алкогольной продукции в России компания Nemiroff вступила в судебный спор с бывшим партнером, холдингом «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) по поводу продолжения продаж в РФ. Об этом стало известно из картотеки дел Арбитражного суда Пензенской области. «Отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России после начала военных действий на Украине Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим местным партнером», — передает содержимое иска « Коммерсант ». Там отмечается, что владелец бренда требует прекратить использование марки в РФ, что является нарушением прав Nemiroff с февраля 2022 года. Эксперты указывают на сложности замены бренда, так как он входит в топ-15 водочных марок в России. После начала спецоперации многие иностранные компании решили покинуть российский рынок. Президент России Владимир Путин в ответ на это отметил, что несмотря на санкции и уход западных компаний, мир в России не рухнул, передает Life .

После отзыва лицензии на производство алкогольной продукции в России компания Nemiroff вступила в судебный спор с бывшим партнером, холдингом «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ) по поводу продолжения продаж в РФ. Об этом стало известно из картотеки дел Арбитражного суда Пензенской области. «Отозвавшая лицензию на выпуск спиртного в России после начала военных действий на Украине Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим местным партнером», — передает содержимое иска «Коммерсант». Там отмечается, что владелец бренда требует прекратить использование марки в РФ, что является нарушением прав Nemiroff с февраля 2022 года. Эксперты указывают на сложности замены бренда, так как он входит в топ-15 водочных марок в России. После начала спецоперации многие иностранные компании решили покинуть российский рынок. Президент России Владимир Путин в ответ на это отметил, что несмотря на санкции и уход западных компаний, мир в России не рухнул, передает Life.