В США вслед за Путиным заговорили о конце однополярного мира

Politico: ситуация в Нигере показала снижение влияния США в мире
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Разное. Москва, сша, флаг сша
По мнению Тибора Наги, США утратили влияние в мире Фото:

Мир переходит к биполярности. Таким мнением поделился бывший помощник госсекретаря по делам Африки Тибор Наги. По его словам, Америка утратила свое влияние в мире.

«Это больше не однополярный мир. Он скорее биполярный, и существует множество средних держав, у которых полно рычагов влияния», — заявил Наги. Его слова приводит Politico. Он отметил, что нежелание лидеров нигерского переворота закончить мятеж после предупреждений США стало признаком ослабления влияния Америки в мире.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что идет процесс формирования многополярного мира. По его словам, Россия остается сторонником многополярного мироустройства, передает RT. Путин отметил, однополярный мир скоро перестанет существовать, так как Запад «не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать».

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Мир переходит к биполярности. Таким мнением поделился бывший помощник госсекретаря по делам Африки Тибор Наги. По его словам, Америка утратила свое влияние в мире. «Это больше не однополярный мир. Он скорее биполярный, и существует множество средних держав, у которых полно рычагов влияния», — заявил Наги. Его слова приводит Politico. Он отметил, что нежелание лидеров нигерского переворота закончить мятеж после предупреждений США стало признаком ослабления влияния Америки в мире. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что идет процесс формирования многополярного мира. По его словам, Россия остается сторонником многополярного мироустройства, передает RT. Путин отметил, однополярный мир скоро перестанет существовать, так как Запад «не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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